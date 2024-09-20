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İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: 12 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 19:51
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İsrail’den Gazze’ye bir saldırı daha: 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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