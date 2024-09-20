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Rusya'dan 'Kursk' açıklaması: 2 yerleşim birimini daha geri aldık

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:58
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Rusya’dan ’Kursk’ açıklaması: 2 yerleşim birimini daha geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını bildirdi.

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