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Çin'den şaşırtan karar: Faiz oranları sabit tutuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:02
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Çin’den şaşırtan karar: Faiz oranları sabit tutuldu

Çin, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından beklentilerin aksine bir hamlede bulundu. Çin gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapmadı. İşte detaylar...

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