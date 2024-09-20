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İsrail'in Filistin'de toprak gasbı: "Güvenlik" bahanesiyle el koyma

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 20.09.2024 15:53
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İsrail’in Filistin’de toprak gasbı: Güvenlik bahanesiyle el koyma

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun son dönemde "güvenlik" bahanesiyle İsraillilerin gasbettiği bölgelerin çevresinde, Filistinlilerin topraklarına el koyarak kurduğu tampon bölgelerin "toprak hırsızlığının yeni yüzü" olduğunu belirtiyor.

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