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Portekiz'de orman yangınları nedeniyle ulusal yas! Lizbon'un 10 katı büyüklüğünde alan yandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:19 Güncelleme: 20.09.2024 11:20
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Portekiz’de orman yangınları nedeniyle ulusal yas! Lizbon’un 10 katı büyüklüğünde alan yandı

Portekiz'de 14 Eylül'den veri süren ve 7 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları nedeniyle ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Portekiz tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olan olayda başkent Lizbon'un 10 katı büyüklüğünden bir alanın yandığı öğrenildi.

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