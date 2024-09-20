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İran'dan Taliban'a "Milli marş" tepkisi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 04:19 Güncelleme: 20.09.2024 05:23
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İran’dan Taliban’a Milli marş tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında İran ulusal marşı çalınırken, Taliban temsilcisinin ayağa kalkmaması İran'ın tepkisine yol açtı.

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