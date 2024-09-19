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İsrail'in saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak! Kırmızı çizgiyi aştılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:34 Güncelleme: 19.09.2024 19:07
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İsrail’in saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak! Kırmızı çizgiyi aştılar

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapacağı duyurulmuştu. İsrail Lübnan'a yeni bir saldırı düzenlediği sırada konuşma yapan Nasrallah, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını dile getirerek "Sonuçları ne olursa olsun durmayacağız" ifadelerini kullandı.AA Ortadoğu haberler müdürü Turgut Alp Boyraz Beyrut sokaklarından son durumu aktardı. Boyraz hem Beyrut hem de Lübnan’ın savaşa çok alışık bir yer olduğuna dikkat çekerken “Son 2 gündür yaşananlar bambaşka bir durum. Dünya siyasi tarihinde ve savaş tarihinde olmayan bir durum.” ifadelerini kullandı.

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