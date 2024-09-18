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Kuzey Kore çok sayıda balistik fırlattı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:56
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Kuzey Kore çok sayıda balistik fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu yönüne doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze ateşlediğini açıkladı. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe katettiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey'in bu eylemlerini şiddetle kınadığı bildirildi.

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