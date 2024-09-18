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Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Eylemlere göre yargılayacağız

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 01:04 Güncelleme: 18.09.2024 01:05
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Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Eylemlere göre yargılayacağız

Beyaz Saray, nükleer müzakereler konusunda İran'ın "sözlerinin değil eylemlerinin" dikkate alınacağını bildirdi. Son aylarda İran ile ABD, Umman ve Katar aracılığında dolaylı görüşmeler yapsa da taraflar arasındaki güvensizlik ve Orta Doğu'da artan gerilimler bu süreci zorlaştıran etkenler olarak öne çıkıyor.

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