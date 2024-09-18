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Kassam Tugayları duyurdu! "Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 18.09.2024 19:14 Güncelleme: 18.09.2024 19:14
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Kassam Tugayları duyurdu! Gazze’de İsrail askerlerini hedef aldık

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Kassam Tugayları ise direniş örneği gösteriyor. Son olarak Kassam Tugayları, Refah kentinin batısında bulunan Tel es-Sultan Mahallesi'nde, çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı bir binanın güdümlü füzeyle hedef alındığını aktardı.

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