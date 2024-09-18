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BM'de tarihi karar! Filistin'in sunduğu ilk tasarı 124 oy ile kabul edildi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 18:53 Güncelleme: 18.09.2024 19:50
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BM’de tarihi karar! Filistin’in sunduğu ilk tasarı 124 oy ile kabul edildi

Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi. ABD, İsrail, Çekya, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu ret oyu kullanırken oylamada 43 ülke çekimser kaldı.

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