18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Donald Trump'ın mitingi öncesi hareketli dakikalar! Bölgede patlayıcı bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 18:17 Güncelleme: 18.09.2024 18:24
ABONE OL
Donald Trump’ın mitingi öncesi hareketli dakikalar! Bölgede patlayıcı bulundu

ABD'de seçimlere az bir süre kala adayların seçim yarışı sürüyor. Daha önce 2 kez suikast girişimine uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bu akşam New York'taki konuşması öncesi miting alanının yakınındaki bir arabada patlayıcı bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör