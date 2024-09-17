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Pentagon duyurdu: ABD ordusu Nijer'den çekildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:48
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Pentagon duyurdu: ABD ordusu Nijer’den çekildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Nijer'den çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Nijer, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 17 Mart'ta feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

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