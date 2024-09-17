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Katil İsrail 347 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 252'ye çıktı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:33
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Katil İsrail 347 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252'ye yükseldi. Alçak saldırılarda yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

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