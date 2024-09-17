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Namibya'da kan donduran olay! Dondurucu 4 çocuğun sonu oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 20:43
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Namibya’da kan donduran olay! Dondurucu 4 çocuğun sonu oldu

Duyanları dehşete düşüren olayı adresi Namibya oldu. Katima Mulilo kasabasında, yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar kullanılmayan derin dondurucuda bulundu. Polis ekiplerinin soruşturması devam ederken çocukların oynarken kazara mahsur kaldıklarını ve içeride boğulduklarını düşünüyor ancak soruşturma sürüyor.

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