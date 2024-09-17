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Avrupa'yı vuran fırtınada can kaybı sayısı artıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 20:23
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Avrupa’yı vuran fırtınada can kaybı sayısı artıyor

Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu Romanya'da 7, Polonya'da 7, Avusturya'da 5, Çekya'da 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22'e yükseldi.

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