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Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Belarus'a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 21:00 Güncelleme: 17.09.2024 21:13
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Lukaşenko’dan Batı’ya uyarı: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Belarus’un barışın destekçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan Lukaşenko, "Belarus topraklarına yapılacak saldırının Üçüncü Dünya Savaşı olacağını" söyledi.

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