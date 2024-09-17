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Katil İsrail Gazze'de evleri bombaladı! Biri çocuk 4 Filistinli öldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:40
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Katil İsrail Gazze’de evleri bombaladı! Biri çocuk 4 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi bombaladığı saldırıda biri çocuk en az 4 Filistinli öldü, onlarca Filistinli ise enkaz altında kaldı.

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