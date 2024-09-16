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Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı daha düşürdü!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:28
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Yemen’deki Husiler ABD’ye ait bir SİHA’yı daha düşürdü!

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) daha düşürdüklerini duyurdu. ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürütülen mücadele sırasında düşürülen MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

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