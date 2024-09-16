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Katil İsrail ordusu Refah'ta bir tavuk çiftliğini bombaladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:05
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Katil İsrail ordusu Refah’ta bir tavuk çiftliğini bombaladı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tavuk çiftliğine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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