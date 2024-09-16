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Batı Afrika ülkelerinden ortak pasaport sistemi!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:38
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Batı Afrika ülkelerinden ortak pasaport sistemi!

Batı Afrika ülkeleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), kendi aralarında işbirliği ve güvenliği arttırmak için ortak bir pasaport sistemi uygulamasına geçeceklerini duyurdu. AES'in ortak bir televizyon kanalı kuracağı da bildirildi.

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