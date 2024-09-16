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İsrail'den bir Gazze katliamı daha: En az 3 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 18:42
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İsrail’den bir Gazze katliamı daha: En az 3 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

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