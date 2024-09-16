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Şanghay’ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:53
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Şanghay’ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu

Çin’in finans merkezi Şanghay’ı vuran son 75 yılın en şiddetli tayfunu Bebinca nedeniyle 9 bin kişi tahliye edildi.

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