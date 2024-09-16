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Lübnan sınırında tansiyon yükseldi! Katil İsrail'den askerlere silah dağıtımı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:26
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Lübnan sınırında tansiyon yükseldi! Katil İsrail’den askerlere silah dağıtımı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 346 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi. Günlerdir Lübnan ile yaşanan gerilim iyice tırmanırken, Kuzeydeki İsrail askerlerine silah dağıtımına başlandı.

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