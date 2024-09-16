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Katil İsrail 346 gündür katliam yapıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya çıktı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:17
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Katil İsrail 346 gündür katliam yapıyor! Gazze’de can kaybı 41 bin 226’ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi. Gazze'de yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

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