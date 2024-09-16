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Kerkük'te DEAŞ operasyonu! 2 intihar eylemcisi öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 06:00
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Kerkük’te DEAŞ operasyonu! 2 intihar eylemcisi öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 2 intihar eylemcisinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

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