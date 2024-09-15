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Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı: 8 kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:11
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Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: 8 kişi hayatını kaybetti

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan teknenin Manş Denizi’nde batması sonucu 8 göçmen hayatını kaybetti. Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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