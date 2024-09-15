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İran'dan Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:01
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İran’dan Rusya’ya balistik füze verdiği iddialarına tepki

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Tahran'ın diğer ülkelere balistik füze verdiğine ilişkin G7 ülkelerinin iddialarını yalanladı.

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