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İsrail'li yerleşimciler Batı Şeria'ya baskın düzenledi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 04:36 Güncelleme: 15.09.2024 04:37
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İsrail’li yerleşimciler Batı Şeria’ya baskın düzenledi

İsrail ordusu 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katlederken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler ise askerler eşliğinde Batı Şeria'daki beldelere baskın düzenledi ve Filistinlilere saldırdı. Baskınlar bazı bölgelerde tepkilere neden olurken, yaralıların olduğu öğrenildi.

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