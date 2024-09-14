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Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:48
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Sırbistan’da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede zorunlu askerliğin 75 gün yapılması için kendisine sunulan öneriyi kabul ettiğini söyledi. Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.

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