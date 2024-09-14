14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 Filistinli öldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:19
ABONE OL
Katil İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör