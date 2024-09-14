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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:06
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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma gereği esir takası yapıldı. Gerçekleştirilen esir takası sonucu 103 Rus askeri ve 103 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

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