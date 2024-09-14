14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrailli yerleşimciler içme suyunu zehirledi! 72 koyun telef oldu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:39
ABONE OL
İsrailli yerleşimciler içme suyunu zehirledi! 72 koyun telef oldu

Katil İsrail ordusu 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katlederken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler de işgal altındaki Batı Şeria'da zulümlerini sürdürüyor. Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da "Arab el-Melihat" isimli topluluğun içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör