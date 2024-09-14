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Romanya'yı sel vurdu: 4 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:58
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Romanya’yı sel vurdu: 4 ölü

Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti.

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