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İsrail yine sivilleri hedef aldı! 5 Filistinli hayatını kaybetti

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 21:00
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İsrail yine sivilleri hedef aldı! 5 Filistinli hayatını kaybetti

Ekim 2023'ten bu yana katliam saldırılarının düzenlendiği Gazze'de İsrail ordusu zulmünü sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Korkunç saldırılarda 2'si çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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