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Mısır'da tren faciası! 2 ölü 29 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 22:30 Güncelleme: 14.09.2024 23:13
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Mısır’da tren faciası! 2 ölü 29 yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye şehrinde tren kazası meydana geldi. İki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

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