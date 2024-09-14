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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 50 bin doz M çiçeği virüsü aşısı!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:20
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 50 bin doz M çiçeği virüsü aşısı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) M çiçeği (mpox) virüsüne karşı kullanılmak üzere 50 bin doz aşı gönderildi. KDC'de bu yılın başından beri yaklaşık 5 bin doğrulanmış M çiçeği vakası tespit edildi, 620'den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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