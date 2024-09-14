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İran uzaya araştırma uydusu fırlattı! Çemran-1...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:08
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İran uzaya araştırma uydusu fırlattı! Çemran-1...

İran, "Çemran-1" adlı araştırma uydusunu uzaya fırlatarak 550 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirdiğini duyurdu. Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki araştırma uydusu 550 kilometre mesafeye başarılı şekilde yerleştirildi.

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