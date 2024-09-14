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Katil İsrail Gazze yine çocuk ve kadınları hedef aldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:37
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Katil İsrail Gazze yine çocuk ve kadınları hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi yaşamını yitirdi.

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