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Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 5 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:06
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Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 5 ölü

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kendine hava saldırısı düzenlerken saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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