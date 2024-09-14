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ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin çıkışı: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 05:42 Güncelleme: 14.09.2024 06:03
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin çıkışı: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Rusya'ya gözdağı verirken, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak." dedi.

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