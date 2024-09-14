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Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgelere 9 saldırı düzenledi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 05:22 Güncelleme: 14.09.2024 05:23
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Hizbullah İsrail’in kuzeyindeki askeri bölgelere 9 saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik 9 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda İsrail güçleri arasında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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