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Türkiye'den terör saldırısının yaşandığı Afganistan'a taziye mesajı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 18:15 Güncelleme: 13.09.2024 18:17
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Türkiye’den terör saldırısının yaşandığı Afganistan’a taziye mesajı

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen terör saldırısını kınayan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı taziye mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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