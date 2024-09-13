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Azerbaycan ordusundan Nahçıvan'da tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:12
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Azerbaycan ordusundan Nahçıvan’da tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, temsili düşman hedeflerinin isabetli atışlarla imha edildiği belirtildi.

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