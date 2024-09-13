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Trump Kamala Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacağını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 13.09.2024 04:10 Güncelleme: 13.09.2024 04:13
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Trump Kamala Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacağını açıkladı

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayın düellosunu kazandığını iddia ederek başka bir münazaraya çıkmayacağını açıkladı.

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