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Fransa’da orman yangını! 80 kişi evinden tahliye edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:08 Güncelleme: 12.09.2024 21:09
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Fransa’da orman yangını! 80 kişi evinden tahliye edildi

Fransa’nın Doğu Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 80 kişi evlerinden tahliye edildi. Alevlere müdahale sürüyor.

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