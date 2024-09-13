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İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentinden çekildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 03:45
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İsrail ordusu Batı Şeria’nın Tubas kentinden çekildi

İsrail askerlerinin, yaklaşık iki gün süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile ona bağlı kasabalardan çekildiği belirtildi. Baskın sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybederken, 17 kişi gözaltına alındı.

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