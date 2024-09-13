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Sudan'da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 252'ye çıktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:06
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Sudan’da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 252’ye çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 252'ye ulaştığını bildirdi. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

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