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Emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor! Çin'den flaş karar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:16
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Emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor! Çin’den flaş karar...

Çin'de yasama organı Ulusal Halk Kongresinin Merkez Komitesi tarafından alınan karara göre emeklilik yaşı sınırı, gelecek 15 yılda erkeklerde 63'e, kadınlarda 58'e kadar çıkarılacak.

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