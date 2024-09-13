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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:30
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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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